Более 90 детей в Ростовской области умерли от несчастных случаев

Всего за этот период скончались 102 несовершеннолетних в возрасте от одного года до 17 лет. В том числе 11 умерли из-за болезней, остальные — из-за других причин.
В минувшем году 89 детей ушли из жизни из-за внешних причин. Еще пять несовершеннолетних скончались по причине болезни.
Ранее появилась информация, что естественная убыль населения Ростовской области почти достигла 10 тысяч человек за пять месяцев. В январе–мае в регионе родились 13,9 тысячи младенцев
Всего же рождаемость упала на 6,3%.