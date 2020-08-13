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Более 90 детей в Ростовской области умерли от несчастных случаев

13 августа 2020, 12:38
Фото: pexels.com
В Ростовской области с начала года от внешних причин умер 91 ребенок, сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего за этот период скончались 102 несовершеннолетних в возрасте от одного года до 17 лет. В том числе 11 умерли из-за болезней, остальные — из-за других причин.

В минувшем году 89 детей ушли из жизни из-за внешних причин. Еще пять несовершеннолетних скончались по причине болезни.

Ранее появилась информация, что естественная убыль населения Ростовской области почти достигла 10 тысяч человек за пять месяцев. В январе–мае в регионе родились 13,9 тысячи младенцев

Всего же рождаемость упала на 6,3%.

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#Новости#Происшествия
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