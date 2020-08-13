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Posted 13 августа 2020, 06:51

Published 13 августа 2020, 06:51

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Чаще покупать алкоголь стали ростовчане во время карантина

Чаще покупать алкоголь стали ростовчане во время карантина

13 августа 2020, 06:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За первые шесть месяцев 2020 года продажи алкоголя в Ростовской области выросли на 6%, сообщила глава регионального департамента потребительского рынка Ирина Теларова в эфире радио «FM-на Дону».

По словам Теларовой, заметнее всего увеличилось потребление крепкого алкоголя: водки на 28%, натуральных вин на 22%, винных напитков без добавления этилового спирта на 12% и шампанского на 10%.

Одновременно вырос спрос на игристые вина местного производства, что привело к увеличению объема легальных продаж.

Напомним, в Ростовской области производство винодельческой продукции в 2019 году по сравнению с предыдущим годом выросло практически на 10%: с 7,6 миллиона единиц до 8,4 миллиона.

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#Экономика#Новости
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