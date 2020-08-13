Чаще покупать алкоголь стали ростовчане во время карантина

Posted 13 августа 2020, 06:51
Published 13 августа 2020, 06:51
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
По словам Теларовой, заметнее всего увеличилось потребление крепкого алкоголя: водки на 28%, натуральных вин на 22%, винных напитков без добавления этилового спирта на 12% и шампанского на 10%.
Одновременно вырос спрос на игристые вина местного производства, что привело к увеличению объема легальных продаж.
Напомним, в Ростовской области производство винодельческой продукции в 2019 году по сравнению с предыдущим годом выросло практически на 10%: с 7,6 миллиона единиц до 8,4 миллиона.