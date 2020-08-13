Двух экс-сотрудников авиазавода в Таганроге заподозрили в унижении полицейских

Проверку в отношении экс-сотрудников авиазавода проводили представители ФСБ по Ростовской области. Шульга в соцсетях «Ерш. Таганрог» разместил комментарий: «Это не законы дурацкие, а те, кто поставлен их исполнять — преступники! Подонки — судьи, мерзавцы — полицейские, жулики — прокуроры».
Эксперт заключил, что это «высказывание направлено на унижение человеческого достоинства социальной группы «полицейские».
Второй «экстремист» Станислав Т. в тех же соцсетях оставил комментарий: «Все менты — сволочи, особенно первый отдел и следователь Р.......».
Это высказывание, как считает эксперт, «направлено на унижение человеческого достоинства социальной группы «полицейские». А полицейские, согласно заключению судебной экспертизы, являются социальной группой.
«Информируем для принятия решения о возможном привлечении Шульги В. и Станислава Т. к административной ответственности по статье 20.3-1 КоАП („Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“)», — говорится в обращении к прокурору Таганрога.
Наказанием по этой статье для граждан может быть штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или арест до 15 суток.
Добавим, Владислав Шульга обвиняется в отравлении таллием сотрудников ТАНТК им. Бериева. ЧП произошло в 2017 году, Таганрогский городской суд приступил к рассмотрению дела 27 июля текущего года.