Неровная улыбка и головная боль: как узнать инсульт по первым симптомам

Что такое инсульт
Инсульт — это острое нарушение кровоснабжения головного мозга. Существуют ишемический и геморрагический инсульты, каждый из которых представляет опасность для жизни. При инсульте снижается или прекращается кровоснабжение тканей мозга. Это приводит к гибели нервных клеток.
Лечение и реабилитация должны проходить под контролем медиков.
Причины
Причинами могут становиться врожденные заболевания или приобретенные в течение жизни. Чаще всего приступ происходит внезапно и у пожилых людей.
Инсульт может быть спровоцирован нарушениями состава крови, снижением или повышением давления, сосудистыми патологиями. Одной из наиболее частых причин является атеросклероз.
Как распознать
Важно сразу понять, что у человека инсульт. Сам человек при этом находится в сознании и жалуется только на головную боль или простое ухудшение самочувствия.
Необходимо попросить пациента улыбнуться. Во время приступа улыбка может быть неровной, один из углов рта часто опущен вниз.
Человек не сможет одновременно поднять две руки или ноги вверх, одна из них будет сильно отставать. Часто начинаются трудности с произношением даже простых словосочетаний.
Что делать
Необходимо сразу же вызвать скорую. До приезда медиков больной должен находиться в лежачем положении.
Голову лучше наклонить в сторону, одновременно следить за дыханием и сознанием пациента. Нельзя давать больному воду или еду.
Успешность лечения при инсульте зависит от своевременности его начала.