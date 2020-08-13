О прибавке к пенсии после 80 лет напомнили россиянам в Пенсионном фонде

Речь идет о повышенной фиксированной выплате к страховой пенсии по старости. В текущем году размер повышенной пенсии составляет 11372 рубля.
Это две фиксированные выплаты, которые в этом году проиндексировали. По информации «Российской газеты», ее размер достигает 5686 рублей.
«При достижении 80 лет размер пенсии увеличивается. При этом не нужно никуда обращаться, все происходит автоматически», — сказано в сообщении.
Также положена доплата по уходу за пенсионером. Выплаты приходят вместе с пенсией каждый месяц.