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О прибавке к пенсии после 80 лет напомнили россиянам в Пенсионном фонде

13 августа 2020, 13:01
Фото: pxhere.com
Пожилым жителям России, которым исполнилось более 80 лет, положены повышенные пенсионные выплаты, напомнили в ПФР.

Речь идет о повышенной фиксированной выплате к страховой пенсии по старости. В текущем году размер повышенной пенсии составляет 11372 рубля.

Это две фиксированные выплаты, которые в этом году проиндексировали. По информации «Российской газеты», ее размер достигает 5686 рублей.

«При достижении 80 лет размер пенсии увеличивается. При этом не нужно никуда обращаться, все происходит автоматически», — сказано в сообщении.

Также положена доплата по уходу за пенсионером. Выплаты приходят вместе с пенсией каждый месяц.

#Желтые новости
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