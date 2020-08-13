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Овечкин объяснил поражение «Вашингтона»

13 августа 2020, 16:24
Фото: flickr.com
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что, поведя в счете, его команда перестала играть в свой хоккей в первом матче серии против «Айлендерс».

«Мы получаем преимущество, нам просто нужно играть в свою игру. Мы прекращаем играть, и вы видите результат…

Мы собираемся учиться на своих ошибках и с нетерпением ждем следующей игры», – цитирует Овечкина «Советский спорт».

Напомним, «Айлендерс» обыграли «Вашингтон» в первом матче серии плей-офф НХЛ со счетом 4:2.

«Кэпиталз» по ходу встречи вели 2:0, но в третьем периоде пропустили три безответные шайбы.

В составе «Вашингтона» результативной передачей отметился Евгений Кузнецов. Овечкин результативными действиями не отметился.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 24 броска из 26.

«Островитяне» вышли вперед в серии 1-0. Следующая игра состоится 15 августа.

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