Овечкин объяснил поражение «Вашингтона»

«Мы получаем преимущество, нам просто нужно играть в свою игру. Мы прекращаем играть, и вы видите результат…
Мы собираемся учиться на своих ошибках и с нетерпением ждем следующей игры», – цитирует Овечкина «Советский спорт».
Напомним, «Айлендерс» обыграли «Вашингтон» в первом матче серии плей-офф НХЛ со счетом 4:2.
«Кэпиталз» по ходу встречи вели 2:0, но в третьем периоде пропустили три безответные шайбы.
В составе «Вашингтона» результативной передачей отметился Евгений Кузнецов. Овечкин результативными действиями не отметился.
Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 24 броска из 26.
«Островитяне» вышли вперед в серии 1-0. Следующая игра состоится 15 августа.