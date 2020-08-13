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Похоронившая мужа из-за сухого льда Диденко рассказала, чем она больна

13 августа 2020, 14:02
Фото: instagram.com/didenko.katerina
Блогер Екатерина Диденко из Таганрога назвала причину появления пятен на ее коже, сообщается на странице девушки в Instagram.

Диденко заявила, что подписчики у нее иногда интересуются по поводу пятен на коже. По ее словам, она относится к 1% жителей планеты, которые страдают генетическим заболеванием витилиго.

«Витилиго проявляется нарушением пигментации на отдельных участках кожи. Болезнь не заразна, но в редких случаях может передаваться по наследству», — написала блогер.

Она добавила, что такое заболевание нашли у ее отца и дедушки. У девушки в первый раз пятна появились в школе из-за стресса, и теперь они только увеличиваются. Диденко заявила, что ранее комплексовала, но теперь не обращает внимания.

Напомним, что Диденко стала героиней скандала, связанного с сухим льдом в конце февраля. Во время празднования дня рождения блогера, участники торжества высыпали в бассейн несколько упаковок сухого льда и решили окунуться в воду. В результате погибли три человека, в том числе супруг Диденко Валентин.

#Желтые новости
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