Похоронившая мужа из-за сухого льда Диденко рассказала, чем она больна

Диденко заявила, что подписчики у нее иногда интересуются по поводу пятен на коже. По ее словам, она относится к 1% жителей планеты, которые страдают генетическим заболеванием витилиго.
«Витилиго проявляется нарушением пигментации на отдельных участках кожи. Болезнь не заразна, но в редких случаях может передаваться по наследству», — написала блогер.
Она добавила, что такое заболевание нашли у ее отца и дедушки. У девушки в первый раз пятна появились в школе из-за стресса, и теперь они только увеличиваются. Диденко заявила, что ранее комплексовала, но теперь не обращает внимания.
Напомним, что Диденко стала героиней скандала, связанного с сухим льдом в конце февраля. Во время празднования дня рождения блогера, участники торжества высыпали в бассейн несколько упаковок сухого льда и решили окунуться в воду. В результате погибли три человека, в том числе супруг Диденко Валентин.