Санатории Ростовской области стали вторыми по доступности на юге России

Отдых в санаториях Ростовской области в среднем обходится в 3,55 тысячи рублей в сутки, это второй результат по ЮФО. Самый дешевый санаторно-курортный отдых в Крыму, где сутки стоят 3,35 тысячи рублей. Тройку самых доступных закрывает Краснодарский край, в котором стоимость суток отдыха в санатории всего на десять рублей выше, чем в Ростовской области, 3,56 тысячи рублей.