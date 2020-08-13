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Posted 13 августа 2020, 09:06

Published 13 августа 2020, 09:06

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Санатории Ростовской области стали вторыми по доступности на юге России

13 августа 2020, 09:06
Ростовская область вошла в первую пятерку по доступности санаторно-курортного отдыха на юге России, сообщил портал «Санатории-России.рф».

Отдых в санаториях Ростовской области в среднем обходится в 3,55 тысячи рублей в сутки, это второй результат по ЮФО. Самый дешевый санаторно-курортный отдых в Крыму, где сутки стоят 3,35 тысячи рублей. Тройку самых доступных закрывает Краснодарский край, в котором стоимость суток отдыха в санатории всего на десять рублей выше, чем в Ростовской области, 3,56 тысячи рублей.

На четвертом и пятом местах Астраханская и Волгоградская области со стоимостью суток санаторно-курортного отдыха 3,65 и 3,7 тысячи рублей соответственно. Самые дорогие санатории на юге расположены в Адыгее, тут отдых обойдется в 3,8 тысячи рублей.

Дешевле же всего в России отдыхать в санаториях Уральского и Дальневосточного ФО, где стоимость путевки составляет 2,37 и 2,44 тысячи рублей соответственно. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа оказались самыми дорогими в стране.

Напомним, вернуть деньги можно будет за отдых в Ростовской области.

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