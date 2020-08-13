Санатории Ростовской области стали вторыми по доступности на юге России

Posted 13 августа 2020, 09:06
Published 13 августа 2020, 09:06
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Отдых в санаториях Ростовской области в среднем обходится в 3,55 тысячи рублей в сутки, это второй результат по ЮФО. Самый дешевый санаторно-курортный отдых в Крыму, где сутки стоят 3,35 тысячи рублей. Тройку самых доступных закрывает Краснодарский край, в котором стоимость суток отдыха в санатории всего на десять рублей выше, чем в Ростовской области, 3,56 тысячи рублей.
На четвертом и пятом местах Астраханская и Волгоградская области со стоимостью суток санаторно-курортного отдыха 3,65 и 3,7 тысячи рублей соответственно. Самые дорогие санатории на юге расположены в Адыгее, тут отдых обойдется в 3,8 тысячи рублей.
Дешевле же всего в России отдыхать в санаториях Уральского и Дальневосточного ФО, где стоимость путевки составляет 2,37 и 2,44 тысячи рублей соответственно. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа оказались самыми дорогими в стране.