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Жуткая вонь по ночам мешает жить жителям Левенцовки в Ростове

13 августа 2020, 18:43
Фото: https://pixabay.com
Жители микрорайона Левенцовский Ростова-на-Дону пожаловались на неприятный запах в ночное время, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

По словам автора публикации, запах появляется периодически. Он добавил, что причиной может быть предприятие на северо-западной промзоне.

«Когда почувствуете вонь, то попробуйте найти источник. Чем мы быстрее обнаружим, тем скорее государственные органы смогут нам помочь», — написал местный житель.

Пользователи в комментариях подтвердили, что проблема существует.

«Это ужас. На самом деле, это очень серьезная тема. Воняет каждую ночь, как по расписанию, какой-то химией, от которой голова тяжелеет и дурно становится. А ведь здесь столько народу проживает… Детей особенно жалко», — заявила одна из местных жительниц.

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