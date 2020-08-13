Жуткая вонь по ночам мешает жить жителям Левенцовки в Ростове

«Это ужас. На самом деле, это очень серьезная тема. Воняет каждую ночь, как по расписанию, какой-то химией, от которой голова тяжелеет и дурно становится. А ведь здесь столько народу проживает… Детей особенно жалко», — заявила одна из местных жительниц.