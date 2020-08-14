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Алексей Логвиненко рассказал о преображении Набережной

14 августа 2020, 18:41
Кандидат в депутаты от партии «Единая Россия» на выборах в гордуму Алексей Логвиненко рассказал ростовчанам о том, какой будет пешеходная зона, соединяющая Театральную площадь и Набережную.

По словам Логвиненко, ширина новой пешеходной зоны составит 60 метров. Здесь построят бесплатную 4-этажную парковку со смотровой площадкой, куда можно будет спокойно приезжать, оставлять автомобили и комфортно прогуливаться.

Особое внимание в партийной программе «Единой России» уделяется повышению пропускной способности дорог, а также улучшению пешеходных зон.

Так было принято решиние продлить Набережную со строительством новой магистральной четырехполосной дороги по ул. Береговой от Богатяновского спуска до 13-ой линии. Проект позволит снизит нагрузку автотрафика с центральной части Ростова.

“Уже проведены конкурсные процедуры, определен проектировщик, и концу года будет готов проект планировки”, - рассказал Алексей Логвиненко.

Кроме того, сейчас продолжается работа над проектом строительства канатной дороги, которая свяжет новую пешеходную зону с левым берегом.

Отмечается, что новое обустроенное пространство привлечет не только желающих отдохнуть, но и подстегнет развитие инвестиционной и туристической привлекательности донской столицы.

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