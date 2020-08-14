Алексей Логвиненко рассказал о преображении Набережной

По словам Логвиненко, ширина новой пешеходной зоны составит 60 метров. Здесь построят бесплатную 4-этажную парковку со смотровой площадкой, куда можно будет спокойно приезжать, оставлять автомобили и комфортно прогуливаться.
Особое внимание в партийной программе «Единой России» уделяется повышению пропускной способности дорог, а также улучшению пешеходных зон.
Так было принято решиние продлить Набережную со строительством новой магистральной четырехполосной дороги по ул. Береговой от Богатяновского спуска до 13-ой линии. Проект позволит снизит нагрузку автотрафика с центральной части Ростова.
“Уже проведены конкурсные процедуры, определен проектировщик, и концу года будет готов проект планировки”, - рассказал Алексей Логвиненко.
Кроме того, сейчас продолжается работа над проектом строительства канатной дороги, которая свяжет новую пешеходную зону с левым берегом.
Отмечается, что новое обустроенное пространство привлечет не только желающих отдохнуть, но и подстегнет развитие инвестиционной и туристической привлекательности донской столицы.