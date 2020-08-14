Двое парней целовались на улице в центре Ростова

Горожане заметили на проспекте Ворошиловский двух парней. Они стояли в обнимку и целовались. «Я не гомофоб, но считаю, что свои утехи и предварительные ласки лучше не демонстрировать прохожим. Это относится и к натуралам», — написал автор публикации.