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Двое парней целовались на улице в центре Ростова

14 августа 2020, 07:54
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону раскритиковали парней, которые целовались на глазах у прохожих, сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

Горожане заметили на проспекте Ворошиловский двух парней. Они стояли в обнимку и целовались. «Я не гомофоб, но считаю, что свои утехи и предварительные ласки лучше не демонстрировать прохожим. Это относится и к натуралам», — написал автор публикации.

Он разместил фото, на котором показал двух обвиняющихся людей. Пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Одни призывали оставить парней в покое, другие заявляли о недопустимости таких поступков на улице.

«Хотя бы ради себя им лучше не целоваться на улице. А то другой „негомофоб“ может быть не столь лояльным», — прозвучало в комментариях.

#Желтые новости
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