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На платформе Wink состоится премьера оперы «Капулетти и Монтекки»

14 августа 2020, 08:14
Платформа Wink анонсировала эксклюзивный показ оперы «Капулетти и Монтекки». Трансляция состоится в прямом эфире видеосервиса.

Эксклюзивная премьера оперы «Капулетти и Монтекки» состоится 16 августа на платформе Wink в эфире телеканала «Все ТВ». Опера написана в XVIII по мотивам трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Автор произведения — композитор Винченцо Беллини. Зрителям предлагается посмотреть современную интерпретацию оперы.

Постановка пройдет в рамках IX Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера — всем», генеральным партнером которого стала компания «Ростелеком». Мероприятие будет проходить под открытым небом в красивейших архитектурных ансамблях Санкт-Петербурга с 8 по 22 августа. В рамках фестиваля зрителям представят многие шедевры оперной классики.

Посмотреть спектакль «Капулетти и Монтекки» можно бесплатно на телеканале «Все ТВ». Начало прямого эфира — 17:00 по местному времени. Для желающих, но не успевающих посмотреть оперу в режиме реального времени, платформа Wink разместит видеозапись спектакля — она будет в свободном доступе.

Руководитель регионального представительства «Ростелеком» отметил, что компания рада принимать участие в таком крупном и значимом для культурной столицы мероприятии. Из-за введенных ограничений фестиваль невозможно провести в традиционном формате, но благодаря IT-технологиям насладиться лучшими оперными произведениями смогут миллионы россиян. Это и есть цель мероприятия — познакомить людей с шедеврами мировой оперы.

Как рассказала Юлия Стрижак, руководитель театра «Мьюзик Холл», музыкальная трагедия «Капулетти и Монтекки» развернется на площади Растрелли на фоне Смольного собора. Архитектура здания напоминает об Италии, где происходит действие сюжета. Первый раз со времени возведения Собор будет использоваться в качестве декорации, а зрители получат возможность насладиться уникальным представлением, которого нет в репертуаре отечественных театров.

#Новости#Пресс-релизы#Общество
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