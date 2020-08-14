На платформе Wink состоится премьера оперы «Капулетти и Монтекки»

Как рассказала Юлия Стрижак, руководитель театра «Мьюзик Холл», музыкальная трагедия «Капулетти и Монтекки» развернется на площади Растрелли на фоне Смольного собора. Архитектура здания напоминает об Италии, где происходит действие сюжета. Первый раз со времени возведения Собор будет использоваться в качестве декорации, а зрители получат возможность насладиться уникальным представлением, которого нет в репертуаре отечественных театров.