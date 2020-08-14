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Нарушения масочного режима выявили в кафе Ростовской области

14 августа 2020, 05:06
Фото: donland.ru
В городах Ростовской области продолжаются рейды по выявлению нарушений масочного режима в организациях, сообщили в правительстве региона.

Рейды проходят ежедневно, они касаются объектов розничной торговли, бытовых услуг и общественного питания. При выявлении нарушений составляют протоколы.

Две крупные проверки состоялись в Ростове, после чего рейд прошел в Батайске. Всего обследовали свыше 60 объектов и составили 2 протокола.

«Еще одна проверка состоялась в Аксае, где составили три протокола. Все материалы передали на рассмотрение в суд», — сказано в сообщении.

Отмечается, что за месяц обследовали около трех тысяч объектов. За это время зарегистрировали 129 нарушений.

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