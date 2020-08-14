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Posted 14 августа 2020, 17:15

Published 14 августа 2020, 17:15

Modified 18 сентября 2022, 10:42

Updated 18 сентября 2022, 10:42

Незаконную парковку демонтировали в Ростове на Военведе

14 августа 2020, 17:15
В Ростове-на-Дону демонтировали незаконную парковку на улице Таганрогской, говорится в сообщении городской администрации.

На автомобильную стоянку пожаловались жители «Военвед-Сити». Сотрудники администрации Октябрьского обследовали указанный участок и установили, что объект был размещен на муниципальной территории без разрешительных документов.

В пятницу, 14 августа, на автопарковке демонтировали бетонные блоки и снесли пункт охраны. Представители горадминистрации и сотрудники полиции в настоящее время выясняют, кому принадлежала эта стоянка. Как только виновных разыщут, их привлекут к административной ответственности.

«Сейчас земельный участок полностью освобожден от незаконно размещенных объектов», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ростове с начала года снесли 340 незаконных ларьков.

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