Незаконную парковку демонтировали в Ростове на Военведе

В пятницу, 14 августа, на автопарковке демонтировали бетонные блоки и снесли пункт охраны. Представители горадминистрации и сотрудники полиции в настоящее время выясняют, кому принадлежала эта стоянка. Как только виновных разыщут, их привлекут к административной ответственности.