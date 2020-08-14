Первая леди Ростовской области Ольга Голубева заработала в семь раз больше мужа

Так, в 2019 году доход первой леди региона Ольги Голубевой превысил 57,6 миллиона рублей, что на 17% выше, чем годом ранее. В денежном выражении разница составила 8,39 миллиона рублей.
За супругой губернатора числится 1/2 земельного участка площадью более 10 тысяч квадратов, два земельных участка общей площадью 7,68 тысячи квадратных метров и три жилых дома общей площадью более 720 квадратов. Также ей принадлежат доли в двух нежилых зданиях. Ольга Голубева является владелицей автомобиля премиум-класса AUDI Q5.
Сам губернатор Василий Голубев заработал в 7,3 раза меньше супруги - чуть более 8 миллионов рублей. А это на 1,3 миллиона рублей больше, чем в 2018 году. Список имущества главы региона остался неизменным. Ему также принадлежит участок земли на 1,67 тысячи квадратных метров, а также пара жилых домов площадью 357,9 и 120,2 квадратных метра. Личного транспорта у Голубева нет.