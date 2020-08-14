Первая леди Ростовской области Ольга Голубева заработала в семь раз больше мужа

Сам губернатор Василий Голубев заработал в 7,3 раза меньше супруги - чуть более 8 миллионов рублей. А это на 1,3 миллиона рублей больше, чем в 2018 году. Список имущества главы региона остался неизменным. Ему также принадлежит участок земли на 1,67 тысячи квадратных метров, а также пара жилых домов площадью 357,9 и 120,2 квадратных метра. Личного транспорта у Голубева нет.