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Ростовчане предложили самый эффективный способ изучения истории ВОВ

14 августа 2020, 10:06
Фото: vk.com/rostovnadonu
Отмечать места боев Великой Отечественной войны особыми указателями предложила жительница Ростова-на-Дону, сообщается в городском паблике.

Ростовчанка заметила такие указатели в Московкой и Тверской областях, куда стала часто ездить после поступления сына в Суворовское училище.

«Проезжая по Московской и Тверской областям, стала обращать внимание на эти информационные указатели. На уроках истории в школе мы изучали военные операции, но подвигов советских воинов настолько много, что, наверное, и жизни не хватит все прочитать!» — написала ростовчанка и предложи установить такие же таблички в Ростовской области.

Ранее стало известно, что в Ростовской области появятся туристические маршруты по местам боев Великой Отечественной войны. Маршруты и уроки исторической памяти, которые будут проводить в области, помогут сохранить память о защитниках Родины от немецко-фашистских оккупантов и обеспечить сохранность воинских захоронений.

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