Ростовчане предложили самый эффективный способ изучения истории ВОВ

«Проезжая по Московской и Тверской областям, стала обращать внимание на эти информационные указатели. На уроках истории в школе мы изучали военные операции, но подвигов советских воинов настолько много, что, наверное, и жизни не хватит все прочитать!» — написала ростовчанка и предложи установить такие же таблички в Ростовской области.