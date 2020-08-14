Ростовчане предложили самый эффективный способ изучения истории ВОВ

Ростовчанка заметила такие указатели в Московкой и Тверской областях, куда стала часто ездить после поступления сына в Суворовское училище.
«Проезжая по Московской и Тверской областям, стала обращать внимание на эти информационные указатели. На уроках истории в школе мы изучали военные операции, но подвигов советских воинов настолько много, что, наверное, и жизни не хватит все прочитать!» — написала ростовчанка и предложи установить такие же таблички в Ростовской области.
Ранее стало известно, что в Ростовской области появятся туристические маршруты по местам боев Великой Отечественной войны. Маршруты и уроки исторической памяти, которые будут проводить в области, помогут сохранить память о защитниках Родины от немецко-фашистских оккупантов и обеспечить сохранность воинских захоронений.