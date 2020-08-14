Ростовский депутат предложил выплатить по 10 тысяч на детей от 16 до 18 лет

Речь идет о единовременном пособии для детей в возрасте от 16 до 18 лет. Эта категория семей, которая не получила президентские выплаты. Деньги перечисляли семьям с детьми в возрасте от трех до 15 лет.
«Подростки в возрасте 16 и 17 лет находятся на иждивении у родителей. Они учатся в школе и не имеют возможности работать», — заявил Федяев. Он добавил, что выплата должна составлять 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Ранее появилась информация, что медикам в Ростовской области перечислили более 900 миллионов рублей ковидных выплат.