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Ростовский депутат предложил выплатить по 10 тысяч на детей от 16 до 18 лет

14 августа 2020, 06:31
Фото: RostovGazeta
Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев попросил губернатора Василия Голубева ввести дополнительные выплаты на детей, сообщили в пресс-службе парламентария.

Речь идет о единовременном пособии для детей в возрасте от 16 до 18 лет. Эта категория семей, которая не получила президентские выплаты. Деньги перечисляли семьям с детьми в возрасте от трех до 15 лет.

«Подростки в возрасте 16 и 17 лет находятся на иждивении у родителей. Они учатся в школе и не имеют возможности работать», — заявил Федяев. Он добавил, что выплата должна составлять 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Ранее появилась информация, что медикам в Ростовской области перечислили более 900 миллионов рублей ковидных выплат.

#Желтые новости
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