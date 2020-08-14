Штрафовать за отсутствие масок в парках начали в Ростовской области

В регионе состоялся мониторинг соблюдения ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусом. Так, за нарушения в местах отдыха составили 55 протоколов
Без масок оказались люди в Ростове в парках Октябрьской революции, Островского, «Дружба», в Таганроге — парках имени Горького, Приморском парке, сквере имени Чехова. Также нарушители попались в Белой Калитве и Волгодонске.
Отмечается, что были составлены административные протоколы. Решение о наказании примет суд.
Местным жителям напомнили, что на территории региона действует масочный режим.