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Штрафовать за отсутствие масок в парках начали в Ростовской области

14 августа 2020, 11:16
Фото: donland.ru
В Ростовской области начали составлять протоколы на людей, которые гуляют в парках без масок, проинформировали в областном правительстве.

В регионе состоялся мониторинг соблюдения ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусом. Так, за нарушения в местах отдыха составили 55 протоколов

Без масок оказались люди в Ростове в парках Октябрьской революции, Островского, «Дружба», в Таганроге — парках имени Горького, Приморском парке, сквере имени Чехова. Также нарушители попались в Белой Калитве и Волгодонске.

Отмечается, что были составлены административные протоколы. Решение о наказании примет суд.

Местным жителям напомнили, что на территории региона действует масочный режим.

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