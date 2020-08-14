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Спрос на нянь резко вырос в Ростове после выхода из режима самоизоляции

14 августа 2020, 08:55
Фото: Peter Moons/CC BY 2.0 / flickr.com
В Ростове-на-Дону после окончания сезона отпусков начал расти спрос на нянь, сообщает Avito.

В первую неделю августа спрос увеличился на 5% по сравнению с первой неделей июля. Число предложений стало больше на 13%.

Одновременно с этим снизился спрос на услуги домашних детских садов на 6%. Зато число предложений выросло на 42%.

Что касается показателей в целом по России, то самый большой рост спроса на нянь показал Екатеринбург — 275%. На втором и третьем местах находятся Ижевск и Казань с показателями 188% и 154%.

«В среднем по стране услуги няни стоят порядка 280 рублей в час. Во время самоизоляции появилась экзотическая услуга — онлайн-няня, но вскоре ее популярность стала падать», — сказано в сообщении.

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