Страны ЕС выступили против американского вмешательства в "Северный Поток-2"

Автор канала заявляет, что это первая такая консолидированная реакция от Евросоюза на действия Америки относительно “Северного потока-2”. Несмотря на действительно опасную угрозу санкций от США, Европа борется сейчас не только за сам проект по созданию газопровода, но и за свои торговые права. В частности, недавно Америка решила оставить пошлины на товары из Европы в объеме 7,5 миллиардов долларов. В любом случае, такой ответ от ЕС положителен для России.