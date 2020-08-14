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Страны ЕС выступили против американского вмешательства в "Северный Поток-2"

14 августа 2020, 11:36
Фото: pxhere.com
Практически все европейские страны высказались против американских санкций из-за “СП-2”

Как сообщается в телеграм-канале “Мейстер”, 24 страны Европейского Союза подписали ноту протеста, направленную на вмешательство Соединенных Штатов Америки в строительство проекта “Северный поток -2”. Уточним, что всего стран в ЕС 28. Государства Европы заявили, что санкции со стороны США из-за полностью законной деятельности и сотрудничества ЕС недопустимы. Более того, страны заявили, что “политика Европы должна определяться в Европе”.

Автор канала заявляет, что это первая такая консолидированная реакция от Евросоюза на действия Америки относительно “Северного потока-2”. Несмотря на действительно опасную угрозу санкций от США, Европа борется сейчас не только за сам проект по созданию газопровода, но и за свои торговые права. В частности, недавно Америка решила оставить пошлины на товары из Европы в объеме 7,5 миллиардов долларов. В любом случае, такой ответ от ЕС положителен для России.

#Новости#Политика
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