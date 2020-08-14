Участники ОПЕК+ выполнили условия по сокращению нефтедобычи в июле

Отмечается, что Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия в июле уже не несли дополнительных обязательств по сокращению добычи, взятых в июне. В прошлом месяце саудиты нарастили добычу до 8,44 млн баррелей в сутки (рост составил 890 000 б/с), при этом они все еще выполняют условия сделки на 102%.