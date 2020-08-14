Участники ОПЕК+ выполнили условия по сокращению нефтедобычи в июле

По данным Международного энергетического агентства, страны-участницы ОПЕК в июле выполнили соглашение по сокращению добычи на 87% (показатель июня – 112%). А страны, не входящие в картель, в июле выполнили сделку на 92%, пишет oilcapital.ru.
Отмечается, что Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия в июле уже не несли дополнительных обязательств по сокращению добычи, взятых в июне. В прошлом месяце саудиты нарастили добычу до 8,44 млн баррелей в сутки (рост составил 890 000 б/с), при этом они все еще выполняют условия сделки на 102%.
А вот ОАЭ выполняет соглашение всего на 23%. Показатель выполнения Габона, Конго и Ирака – 40%, 47% и 85% соответственно.
Россия в июле увеличила нефтедобычу на 10 000 б/с до 8,6 млн б/с. При этом исполнение соглашения нашей страной составило 96%.