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Участники ОПЕК+ выполнили условия по сокращению нефтедобычи в июле

14 августа 2020, 14:39
Фото: flickr.com
Аналитики отмечают, что в июне показатель выполнения соглашения ОПЕК+ был лучше чем в июле – 108% против 89%.

По данным Международного энергетического агентства, страны-участницы ОПЕК в июле выполнили соглашение по сокращению добычи на 87% (показатель июня – 112%). А страны, не входящие в картель, в июле выполнили сделку на 92%, пишет oilcapital.ru.

Отмечается, что Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия в июле уже не несли дополнительных обязательств по сокращению добычи, взятых в июне. В прошлом месяце саудиты нарастили добычу до 8,44 млн баррелей в сутки (рост составил 890 000 б/с), при этом они все еще выполняют условия сделки на 102%.

А вот ОАЭ выполняет соглашение всего на 23%. Показатель выполнения Габона, Конго и Ирака – 40%, 47% и 85% соответственно.

Россия в июле увеличила нефтедобычу на 10 000 б/с до 8,6 млн б/с. При этом исполнение соглашения нашей страной составило 96%.

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