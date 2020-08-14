Уголовное дело завели на жительницу Белой Калитвы за посылку с сибутрамином

В ходе отработки информации о перемещении подконтрольных веществ из Республики Казахстан в почтовом отделении Белой Калитвы при получении посылки задержали женщину 1978 года рождения. В полученном ею отправлении находились 108 капсул препарата «Куаймый».
«Препарат был изъят и направлен на химическое исследование, в ходе которого было установлено, что капсулы содержат сильнодействующее вещество — сибутрамин общей массой 35,64», — сказано в сообщении.
Женщина сообщила, что знала об уголовной ответственности за перемещение сибутрамина, но надеялась избежать наказания. На задержанную завели уголовное дело по части первой статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ».