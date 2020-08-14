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Уголовное дело завели на жительницу Белой Калитвы за посылку с сибутрамином

14 августа 2020, 08:56
Фото: yutu.customs.gov.ru
Очередную посылку с сибутрамином выявили сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Ростовской таможни, сообщили в Южном таможенном управлении.

В ходе отработки информации о перемещении подконтрольных веществ из Республики Казахстан в почтовом отделении Белой Калитвы при получении посылки задержали женщину 1978 года рождения. В полученном ею отправлении находились 108 капсул препарата «Куаймый».

«Препарат был изъят и направлен на химическое исследование, в ходе которого было установлено, что капсулы содержат сильнодействующее вещество — сибутрамин общей массой 35,64», — сказано в сообщении.

Женщина сообщила, что знала об уголовной ответственности за перемещение сибутрамина, но надеялась избежать наказания. На задержанную завели уголовное дело по части первой статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ».

Ранее уголовное дело за посылку с сибутрамином завели на жительницу Волгодонска.

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#Новости#Происшествия
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