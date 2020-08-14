В Роспотребнадзоре назвали регионы, где россияне сильнее подвержены вредным привычкам

К примеру, в России есть регионы с высоким показателем ранней смертности при доходе населения выше среднего. Поэтому при ведении статистики нужно учитывать каждый фактор по отдельности и в совокупности, а также сопоставлять с этнокультуральными особенностями. Допустим, живут русские люди в какой-то республике и там они впитывают образ жизни. И со временем они начинают ценить ценности местного населения, уважать привычки и особенности. И наоборот, когда человек попадает в среду, где злоупотребление спиртным считается нормой, он тоже со временем начнет выпивать. Поэтому, по мнению Говорина, здесь играет важную роль воспитание.