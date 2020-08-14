В Роспотребнадзоре назвали регионы, где россияне сильнее подвержены вредным привычкам

В Роспотребнадзоре рассказали, какие факторы влияют на продолжительность жизни и в каких регионах жители больше подвержены нездоровым привычкам, делится издание news.ru. Так, по данным ведомства, вредные привычки и несбалансированное питание характерны для жителей Воронежской, Ленинградской, Мурманской и Свердловской областей. Не соблюдают правила здорового образа жизни и в Хакасии, Удмуртии, Камчатском и Приморском краях, Еврейской автономной области.
И, наоборот, в Республике Алтай, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии, Республике Тыва, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Чукотском автономном округе на здоровья жителей вредные факторы почти не влияют.
Если брать показатель по России в целом, то больше пятидесяти процентов граждан в разных регионах вредят своему здоровью вредными привычками.
Николай Говорин, зампред комитета Госдумы по охране здоровья, отметил, что на образ жизни населения оказывают большое влияние этнокультуральные особенности региона. Например, на Кавказе мальчикам с раннего детства прививают любовь к спорту, поэтому многие из них становятся в будущем профессиональными спортсменами. При этом на ситуацию не влияют социально-экономические факторы.
К примеру, в России есть регионы с высоким показателем ранней смертности при доходе населения выше среднего. Поэтому при ведении статистики нужно учитывать каждый фактор по отдельности и в совокупности, а также сопоставлять с этнокультуральными особенностями. Допустим, живут русские люди в какой-то республике и там они впитывают образ жизни. И со временем они начинают ценить ценности местного населения, уважать привычки и особенности. И наоборот, когда человек попадает в среду, где злоупотребление спиртным считается нормой, он тоже со временем начнет выпивать. Поэтому, по мнению Говорина, здесь играет важную роль воспитание.
Также он добавил, что в 95 процентах случаев преждевременной смертности мужчин трудоспособного возраста причиной является курение, ожирение, несбалансированное питание или злоупотребление алкоголем.