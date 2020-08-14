Житель Гуково до смерти забил супругу в гостях

Происшествие случилось 8 августа, когда 53-летний злоумышленник вместе с 43-летней сожительницей находились в гостях. Между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку.
«Мужчина избил потерпевшую ногами, после чего ее доставили в больницу. Она скончалась через несколько дней», — сказано в сообщении.
Ранее нападавший несколько раз привлекался к уголовной ответственности. В отношении него завели уголовное дело, сейчас он находится под стражей.
Максимальное наказание по делу составляет 15 лет заключения.