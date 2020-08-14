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Житель Гуково до смерти забил супругу в гостях

14 августа 2020, 10:41
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области задержали жителя Гуково за жестокое убийство гражданской супруги, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось 8 августа, когда 53-летний злоумышленник вместе с 43-летней сожительницей находились в гостях. Между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку.

«Мужчина избил потерпевшую ногами, после чего ее доставили в больницу. Она скончалась через несколько дней», — сказано в сообщении.

Ранее нападавший несколько раз привлекался к уголовной ответственности. В отношении него завели уголовное дело, сейчас он находится под стражей.

Максимальное наказание по делу составляет 15 лет заключения.

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#Новости#Происшествия
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