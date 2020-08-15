Автохам на внедорожнике парализовал трамвайное движение в Ростове

Инцидент случился на пересечении Буденновского и Станиславского. Водитель белого внедорожника остановился на рельсах.
«Собралась пробка, прибыли сотрудники полиции. Владелец автомобиля появился только через 30 минут», — сказано в сообщении.
Пользователи в комментариях раскритиковали поступок водителя. Они заявили, что необходимо было эвакуировать внедорожник
«На штрафстоянку как минимум надо было, а хозяина заставить оплачивать простой электротранспорта. А если его отпустили, тогда даже не знаю, как комментировать», — написал один из местных жителей.