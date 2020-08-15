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Автохам на внедорожнике парализовал трамвайное движение в Ростове

15 августа 2020, 17:17
Фото: Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону водитель внедорожника перегородил трамвайные пути и парализовал здесь движение, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент случился на пересечении Буденновского и Станиславского. Водитель белого внедорожника остановился на рельсах.

«Собралась пробка, прибыли сотрудники полиции. Владелец автомобиля появился только через 30 минут», — сказано в сообщении.

Пользователи в комментариях раскритиковали поступок водителя. Они заявили, что необходимо было эвакуировать внедорожник

«На штрафстоянку как минимум надо было, а хозяина заставить оплачивать простой электротранспорта. А если его отпустили, тогда даже не знаю, как комментировать», — написал один из местных жителей.

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