Экотуристов изгнали с горы Куштау в Башкирии

Как сообщает издание BFM.RU, больше 20 представителей псевдоэкологических организаций, протестовавших против разработки месторождения известняка на Куштау, задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Их адвокат, Эмиль Галимов, сообщил, что задержанных доставили в УВД Стерлитамака и его до сих пор не пустили к подзащитным.
Всего к 17 часам по местному времени сотрудники правопорядка задержали 70 человек. Это произошло из-за потасовки между экотуристами и рабочими БСК, которые пришли на гору Куштау для участия в флешмобе в поддержку содовой компании. Мероприятие было заранее согласовано и в нем приняли участие 5 тысяч человек – работники БСК и члены профсоюза.
Отмечается, что первые протесты здесь начались 3 августа, когда содовая компания приступила к подготовке территории для проведения геологоразведочных работ. Экотуристы выступили против и преградили путь спецтехнике.
В момент инцидента на Куштау присутствовал шеф-редактор «Эха Москвы в Уфе» и член СПЧ Башкирии, Руслан Валиев, который сказал о том, что сейчас сотрудники БСК поднялись на вершину и прорвали баррикады защитников.
По его словам, часть экотуристов и сотрудников БСК оказались на вершине, там начался импровизированный митинг.
В МВД Башкирии от комментариев воздержались. В Пресс-службе Росгвардии подтвердили информацию и прокомментировали, что их сотрудники «оказывали содействие правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности, чтобы исключить возможность перерастания конфликта в массовый беспорядок и действовали в рамках закона».