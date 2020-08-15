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Экотуристов изгнали с горы Куштау в Башкирии

15 августа 2020, 18:00
Фото: фрагмент видео YouTube
Лагерь экотуристов, разбитый у подножия горы Куштау в знак протеста против промышленной разработки БСК, сегодня был разрушен.

Как сообщает издание BFM.RU, больше 20 представителей псевдоэкологических организаций, протестовавших против разработки месторождения известняка на Куштау, задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Их адвокат, Эмиль Галимов, сообщил, что задержанных доставили в УВД Стерлитамака и его до сих пор не пустили к подзащитным.

Всего к 17 часам по местному времени сотрудники правопорядка задержали 70 человек. Это произошло из-за потасовки между экотуристами и рабочими БСК, которые пришли на гору Куштау для участия в флешмобе в поддержку содовой компании. Мероприятие было заранее согласовано и в нем приняли участие 5 тысяч человек – работники БСК и члены профсоюза.

Отмечается, что первые протесты здесь начались 3 августа, когда содовая компания приступила к подготовке территории для проведения геологоразведочных работ. Экотуристы выступили против и преградили путь спецтехнике.

В момент инцидента на Куштау присутствовал шеф-редактор «Эха Москвы в Уфе» и член СПЧ Башкирии, Руслан Валиев, который сказал о том, что сейчас сотрудники БСК поднялись на вершину и прорвали баррикады защитников.

По его словам, часть экотуристов и сотрудников БСК оказались на вершине, там начался импровизированный митинг.

В МВД Башкирии от комментариев воздержались. В Пресс-службе Росгвардии подтвердили информацию и прокомментировали, что их сотрудники «оказывали содействие правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности, чтобы исключить возможность перерастания конфликта в массовый беспорядок и действовали в рамках закона».

#Новости#Общество
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