Экотуристов изгнали с горы Куштау в Башкирии

Всего к 17 часам по местному времени сотрудники правопорядка задержали 70 человек. Это произошло из-за потасовки между экотуристами и рабочими БСК, которые пришли на гору Куштау для участия в флешмобе в поддержку содовой компании. Мероприятие было заранее согласовано и в нем приняли участие 5 тысяч человек – работники БСК и члены профсоюза.