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Губернатор Голубев вместе с супругой заработали в 2019 году в 6,6 раза больше Путина

15 августа 2020, 15:28
Фото: donland.ru
Семейный бюджет губернатора Ростовской области Василия Голубева и его супруги увеличился за 2019 год на 65,6 миллионов рублей, следует из его декларации о доходах.

При этом в 2018 году чета Голубевых задекларировала доход на 9,3 миллиона меньше. Сам Василий Голубев заработал в прошлом году более 8 миллионов рублей, что на 1,3 миллиона больше его заработка за 2018 год. У главы региона также имеется в собственности участок земли на 1,6 тысячи квадратных метров и пара жилых домов общей площадью более 477 квадратов.

Кормилицей в семье губернатора является его супруга - Ольга. Она увеличила свой годовой заработок на 8,4 миллиона рублей и задекларировала доход в размере 57,6 миллиона. На нее также оформлено немало недвижимости - два земельных участка общей площадью 7,6 тысячи квадратных метров, ½ участка на 10 тысяч квадратных метров, части в нежилых строениях. Также она владеет автомобилем Audi Q5.

О своих доходах отчитался и президент Владимир Путин. Он заработал за год 9,72 миллиона рублей, что в 6,6 раза меньше, чем у четы Голубевых. Возможно, российскому лидеру пора подумать о женитьбе.

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