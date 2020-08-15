Губернатор Голубев вместе с супругой заработали в 2019 году в 6,6 раза больше Путина

При этом в 2018 году чета Голубевых задекларировала доход на 9,3 миллиона меньше. Сам Василий Голубев заработал в прошлом году более 8 миллионов рублей, что на 1,3 миллиона больше его заработка за 2018 год. У главы региона также имеется в собственности участок земли на 1,6 тысячи квадратных метров и пара жилых домов общей площадью более 477 квадратов.