Карантин по бруцеллезу сняли в донском хуторе

В марте 2020 года ветеринарные врачи выявили бруцеллез у крупного рогатого скота. Случаи заболевания зарегистрировали в нескольких подсобных хозяйствах.
Оказалось, что животных привезли нелегально, на них не было ветеринарных сопроводительных документов. В результате они заразили остальной скот.
«Специалисты провели оздоровительные мероприятия по ликвидации инфекции. Понадобилось почти полгода, чтобы получить подряд двукратные отрицательные результаты исследований на бруцеллез», — сказано в сообщении.
Отмечается, что все ограничения отменили 12 августа.