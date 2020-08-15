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Карантин по бруцеллезу сняли в донском хуторе

15 августа 2020, 09:13
Фото: http://uprvetro.donland.ru
В хуторе Гусев отменили карантин, который действовал из-за заболевания животных, сообщает управление ветеринарии по Ростовской области.

В марте 2020 года ветеринарные врачи выявили бруцеллез у крупного рогатого скота. Случаи заболевания зарегистрировали в нескольких подсобных хозяйствах.

Оказалось, что животных привезли нелегально, на них не было ветеринарных сопроводительных документов. В результате они заразили остальной скот.

«Специалисты провели оздоровительные мероприятия по ликвидации инфекции. Понадобилось почти полгода, чтобы получить подряд двукратные отрицательные результаты исследований на бруцеллез», — сказано в сообщении.

Отмечается, что все ограничения отменили 12 августа.

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