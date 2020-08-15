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Почти 160 протоколов составили в Ростовской области за сутки

15 августа 2020, 13:19
Фото: pixabay.com
За последние стуки в Ростовской области составили 158 протоколов за административные нарушения, сообщили 15 августа в региональном пресс-центре по информированию населения о новой коронавирусной инфекции.

Из общего числа 48 протоколов составили за нарушение введенных из-за коронавируса требований. Еще 82 протокола составила административная инспекция, 17 управление ветеринарии, три управление Роспотребнадзора, семь Департамент ГО и ЧС и один управление технадзора за техсостоянием самоходных машин и прочей техники.

На 15 августа новых больных коронавирусом выявили в 30 городах и районах области. Всего же в регионе на субботу зарегистрировали 128 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии инфекцией заболели 14867 человек, из которых выздоровели уже порядка 85%. Скончались за все время 284 пациента.

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