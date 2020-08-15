Почти 160 протоколов составили в Ростовской области за сутки

На 15 августа новых больных коронавирусом выявили в 30 городах и районах области. Всего же в регионе на субботу зарегистрировали 128 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии инфекцией заболели 14867 человек, из которых выздоровели уже порядка 85%. Скончались за все время 284 пациента.