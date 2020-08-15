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Под снос изъяли у жильцов пострадавший от пожара дом на Театралке

15 августа 2020, 10:12
Фото: pixabay.com
Власти Ростова-на-Дону изъяли у собственников аварийное жилое здание, расположенное в Грибоедовском переулке, следует из документов на сайте горадминистрации.

Дом был поврежден крупнейшим в истории города пожаром, который произошел на Театральном спуске 21 августа 2017 года. Здание признали аварийным и изъяли у собственников. Жильцам власти города выплатят компенсации. Соответствующий документ был подписан исполняющим обязанности главы администрации города Юрием Овчинниковым.

У жильцов изъяты три квартиры и 247 квадратных метров земельного участка.

Ранее сообщалось, что власти Ростова-на-Дону разрешили снести три аварийных домов, которые также пострадали от пожара в 2017 году. Они расположены на улицах Ларина, Нансена и улице Красных Зорь.

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