Семьям в Ростове незаконно отказывали в помощи во время пандемии

Надзорное ведомство проверило соблюдение требований закона в сфере соцподдержки семей в условиях распространения коронавируса. Выяснилось, что с апреля по июнь за помощью обратились 7 человек, в том числе двое воспитывают детей-инвалидов.
Всем заявителям отказали из-за превышения среднедушевого дохода их семей величины прожиточного минимума. Однако такие выводы были сделаны без учета внесенных в региональное законодательство изменений.
По новым правилам, есть возможность назначить пособия при среднедушевом доходе, не превышающем полуторную величину прожиточного минимума. По фактам нарушений завели дела об административных правонарушениях.
«В результате было принято решение назначить помощь заявителям. Виновник ситуации был оштрафован», — сказано в сообщении.