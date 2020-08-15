Три субботние новости Ростова с дурманящим запахом денег

Кто в доме кормилец
Губернатор Ростовской области Василий Голубев со своей супругой Ольгой отчитались о доходах за 2019 год. Выяснилось, что добытчиком в семье главы региона является первая леди. Ее доход за год вырос на 8,7 миллиона рублей до 57,6 миллиона. Ольге Голубевой также принадлежит недвижимое имущество - два земельных участка общей площадью 7,6 тысячи квадратных метров, ½ участка на 10 тысяч квадратных метров, части в нежилых строениях. Также она владеет автомобилем Audi Q5.
Сам губернатор заработал в 2019 году в 7 раз меньше жены - 8 миллионов рублей. Это на 1,3 миллиона больше, чем в 2018 году. У Василия Голубева также имеется в собственности участок земли на 1,6 тысячи квадратных метров и пара жилых домов общей площадью более 477 квадратов.
Оба супруга принесли в семейный бюджет в общей сложности 65,6 миллионов рублей. Для сравнения, президент Владимир Путин, отчитавшись о доходах, указал, что заработал всего 9,72 миллиона рублей. Это в 6,7 раза меньше, чем у четы Голубевых.
Дорогое удовольствие
Холдинг «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» сообщил о том, что реализация проекта молочной фермы в Ростовской области будет приостановлена. Причиной заморозки стаи слишком высокие инвестиции.
Как заявил коммерческий директор b2c-продаж агрохолдинга Денис Федосеев, в компании в настоящее время достаточно имеющихся мощностей. А крупные агропроекты требуют больших инвестиций с долгим сроком окупаемости. В связи с этим было принято решение о заморозке строительства фермы в Ростовской области.
Насовсем кубанцы отказались от проекта или нет, пока остается загадкой. Федосеев же не исключил, что в будущем агрохолдинг может вернуться к своим планам.
Аутсайдеры лекарственных закупок
Ростовский государственный медицинский университет оказался одним из главных лидеров по отмененным поставкам медоборудования и лекарств в регионе.
В общей сложности в Ростовской области в 2019 году отменили 249 торгов по медицинским поставкам. Среди аутсайдеров также оказались Областная детская клиническая больница, Минздрав по Ростовской области и МБУЗ КДЦ «Здоровье».Тройка ростовских поставщиков, контракты которых не были заключены: ООО «Клевер», ООО «Гелиос» и ООО «Аква».
В жалобах на нарушения проведения процедуры торгов на поставку лекарств и медоборудования чаще всего поступали на МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи», на втором месте МБУЗ «Первая городская больница» город Таганрог, тройку замыкает «Городская поликлиника № 2 г. Таганрог». А всего их было 1069.
Среди городов в антилидерах по жалобам в ФАС на торги по поставкам лекарств и медоборудования на первом месте оказался Таганрог (419 контрактов с жалобами), на втором месте Ростов-на-Дону (269), на третьем — Новочеркасск (83).
С начала 2020 года всего в Ростовской области отменили 603 тендера на сумму более 6 миллиардов рублей.