Три субботние новости Ростова с дурманящим запахом денег

Губернатор Ростовской области Василий Голубев со своей супругой Ольгой отчитались о доходах за 2019 год. Выяснилось, что добытчиком в семье главы региона является первая леди. Ее доход за год вырос на 8,7 миллиона рублей до 57,6 миллиона. Ольге Голубевой также принадлежит недвижимое имущество - два земельных участка общей площадью 7,6 тысячи квадратных метров, ½ участка на 10 тысяч квадратных метров, части в нежилых строениях. Также она владеет автомобилем Audi Q5.