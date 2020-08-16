rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Автоугонщик на машине друга вылетел в овраг и скрылся в Ростовской области

16 августа 2020, 15:10
Фото: pixabay
В Ростовской области задержали местного жителя, который угнал у знакомого машину и попал в аварию, проинформировали в региональном УМВД.

Происшествие случилось в Мясниковском районе, где 22-летний фигурант забрался в незапертую машину знакомого. Он соединил провода замка зажигания и уехал.

«Через некоторое время подозреваемый потерял контроль над управлением и вылетел в овраг. Он бросил транспорт и убежал», — сказано в сообщении.

В полицию с заявлением об угоне обратился владелец машины. После этого завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет колонии.

Известно, что подозреваемый был судим за повреждение имущества.

Материалы по теме
Работник автомойки под Ростовом угнал авто клиента и поехал в магазин за алкоголемДвое подростков пострадали в Ростовской области, перевернувшись на угнанном автоЖитель Новочеркасска угнал трактор работодателя, чтобы добраться домой
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58