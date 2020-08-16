Автоугонщик на машине друга вылетел в овраг и скрылся в Ростовской области

Происшествие случилось в Мясниковском районе, где 22-летний фигурант забрался в незапертую машину знакомого. Он соединил провода замка зажигания и уехал.
«Через некоторое время подозреваемый потерял контроль над управлением и вылетел в овраг. Он бросил транспорт и убежал», — сказано в сообщении.
В полицию с заявлением об угоне обратился владелец машины. После этого завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет колонии.
Известно, что подозреваемый был судим за повреждение имущества.