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Глава Ростовской области раскритиковал и. о. министра ЖКХ за гибель деревьев

16 августа 2020, 08:11
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил выговор исполняющему обязанности министра ЖКХ региона Михаилу Полухину за гибель деревьев в парке, пишет Donnews.

Напомним, губернатор посетил станицу Старочеркасскую и остался недоволен уходом за растениями. Дело в том, что в создаваемых парках «Донской» и «Ефремовский» высадили 700 деревьев и свыше 1 тысячи кустарников.

При этом большая часть растений засохла. Глава региона поручил наказать виновных и обратился с этим вопросом к Полухину.

Он заявил, что были допущены ошибки при высадке растений и подрядчик все исправит. Губернатор ответил, что умерли деревья, а представитель министерства пытается сделать из этого красивую картинку.

«Сколько еще денег придется вложить? Налицо небрежность и халатность. Недочеты нужно было устранить в августе, почему не сделали?», — поинтересовался губернатор.

Полухин ответил, что не хватило времени. Тогда глава региона объявил выговор и поручил завершить работы к сентябрю.

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