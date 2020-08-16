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Пять знаков зодиака, которых ждет хороший заработок в понедельник

16 августа 2020, 20:05
Фото: pixabay
Астрологи подготовили гороскоп на понедельник и рассказали, кто может хорошо заработать в этот день.

Овен

Овнов в понедельник может ждать хорошая подработка, которая принесет много денег. Главное не бояться работы и не отказываться от заманчивых предложений. На основной работе может ждать повышение.

Рак

Раки могут получить повышение по работе, а вместе с этим и увеличенную зарплату. Этот день отлично подойдет для принятия серьезных решений. С партнерами можно обсудить подписание контракта.

Весы

Весам в понедельник лучше не рисковать, каждое решение должно быть обдуманным. Заключение соглашений с партнерами может принести крупную сумму денег.

Скорпион

Скорпионы могут потерять работу и одновременно получить заманчивое предложение. Если согласиться, то можно неплохо заработать. В бизнесе дела должны пойти в гору.

Водолей

Хороший заработок ожидается в понедельник и у Водолеев. Это может быть подработка или дополнительные деньги на основной работе.

Лучше всего не бояться обсуждать накопившиеся проблемы.

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