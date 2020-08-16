Пять знаков зодиака, которых ждет хороший заработок в понедельник

Овен
Овнов в понедельник может ждать хорошая подработка, которая принесет много денег. Главное не бояться работы и не отказываться от заманчивых предложений. На основной работе может ждать повышение.
Рак
Раки могут получить повышение по работе, а вместе с этим и увеличенную зарплату. Этот день отлично подойдет для принятия серьезных решений. С партнерами можно обсудить подписание контракта.
Весы
Весам в понедельник лучше не рисковать, каждое решение должно быть обдуманным. Заключение соглашений с партнерами может принести крупную сумму денег.
Скорпион
Скорпионы могут потерять работу и одновременно получить заманчивое предложение. Если согласиться, то можно неплохо заработать. В бизнесе дела должны пойти в гору.
Водолей
Хороший заработок ожидается в понедельник и у Водолеев. Это может быть подработка или дополнительные деньги на основной работе.
Лучше всего не бояться обсуждать накопившиеся проблемы.