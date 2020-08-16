Странными предложениями ростовчан запомнилась уходящая неделя

Ростовчанин предложил увеличить стоимость проезда в таком транспорте на один рубль, чтобы компенсировать расходы транспортных компаний в летний период. По словам автора идеи, в городе летом очень жарко и включение кондиционеров в автобусах должно стать обязательным при температуре воздуха выше +29 С, иначе в автобусах очень душно и люди теряют сознание.