Странными предложениями ростовчан запомнилась уходящая неделя

Слишком дешево?
Житель Ростова-на-Дону предложил ввести летний тариф на проезд в общественном транспорте с кондиционерами.
Ростовчанин предложил увеличить стоимость проезда в таком транспорте на один рубль, чтобы компенсировать расходы транспортных компаний в летний период. По словам автора идеи, в городе летом очень жарко и включение кондиционеров в автобусах должно стать обязательным при температуре воздуха выше +29 С, иначе в автобусах очень душно и люди теряют сознание.
Примечательно, что против предложения выступило больше горожан, чем поддержало.
Масочный режим никто не отменял
На уходящей неделе в Ростовской области начали составлять протоколы на людей, которые гуляют без масок в парках.
В регионе провели мониторинг соблюдения в местах отдыха ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусом. В ходе рейдов составили составили 55 протоколов за несоблюдение масочного режима. Без масок выявили гуляющих в Ростове в парках Октябрьской революции, Островского, «Дружба», в Таганроге — парках имени Горького, Приморском парке, сквере имени Чехова. Также нарушители попались в Белой Калитве и Волгодонске.
Очередной исполняющий обязанности прокурора
Согласно размещенной на сайте ведомства информации, сейчас исполняющим обязанности прокурора области является Сергей Паволин. До этого на этом посту находился Андрей Сысоенков, теперь он работает в должности первого заместителя.
Паволину сейчас 44 года, он получил высшее юридическое образование, изначально работал в прокуратуре Смоленской области.
Стоит отметить, что назначения исполняющих обязанность главного прокурора области проходят незаметно. Еще в середине июня на пост заступил Сысоенков, сменивший Юрия Баранова. Баранов проработал прокурором области восемь лет, после чего написал заявление об отпуске с последующим увольнением.
В 2017 году полномочия прокурора области продлил президент России Владимир Путин, руководить ведомством Баранов должен был до 2022 года. Президент отставку прокурора принял, но замену ему еще не назначил.