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Странными предложениями ростовчан запомнилась уходящая неделя

16 августа 2020, 13:23
Фото: rostov-gorod.ru
Житель Ростова-на-Дону выступил с предложением об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте, в области сменили прокурора и начали активно штрафовать за отсутствие масок, подробная картина уходящей недели в материале RostovGazeta.

Слишком дешево?

Житель Ростова-на-Дону предложил ввести летний тариф на проезд в общественном транспорте с кондиционерами.

Ростовчанин предложил увеличить стоимость проезда в таком транспорте на один рубль, чтобы компенсировать расходы транспортных компаний в летний период. По словам автора идеи, в городе летом очень жарко и включение кондиционеров в автобусах должно стать обязательным при температуре воздуха выше +29 С, иначе в автобусах очень душно и люди теряют сознание.

Фото: rostov-gorod.ru

Примечательно, что против предложения выступило больше горожан, чем поддержало.

Масочный режим никто не отменял

На уходящей неделе в Ростовской области начали составлять протоколы на людей, которые гуляют без масок в парках.

Фото: donland.ru

В регионе провели мониторинг соблюдения в местах отдыха ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусом. В ходе рейдов составили составили 55 протоколов за несоблюдение масочного режима. Без масок выявили гуляющих в Ростове в парках Октябрьской революции, Островского, «Дружба», в Таганроге — парках имени Горького, Приморском парке, сквере имени Чехова. Также нарушители попались в Белой Калитве и Волгодонске.

Очередной исполняющий обязанности прокурора

На уходящей неделе сменился исполняющий обязанности главного прокурора Ростовской области.

Согласно размещенной на сайте ведомства информации, сейчас исполняющим обязанности прокурора области является Сергей Паволин. До этого на этом посту находился Андрей Сысоенков, теперь он работает в должности первого заместителя.

Фото: prokuror-rostov.ru

Паволину сейчас 44 года, он получил высшее юридическое образование, изначально работал в прокуратуре Смоленской области.

Стоит отметить, что назначения исполняющих обязанность главного прокурора области проходят незаметно. Еще в середине июня на пост заступил Сысоенков, сменивший Юрия Баранова. Баранов проработал прокурором области восемь лет, после чего написал заявление об отпуске с последующим увольнением.

В 2017 году полномочия прокурора области продлил президент России Владимир Путин, руководить ведомством Баранов должен был до 2022 года. Президент отставку прокурора принял, но замену ему еще не назначил.

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