Ввести жесточайшие штрафы для пофигистов предложил ростовский профессор

Коронавирусная инфекция передается исключительно воздушно-капельным путем и самая надежная защита здесь — маска. «Но в магазинах и автобусах их носит меньшая часть населения. А если маска есть, то она на подбородке. Что она там закрывает? То ли прыщик, то ли человек просто не побрился», — сетует профессор.