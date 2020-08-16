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Posted 16 августа 2020, 11:05

Published 16 августа 2020, 11:05

Modified 18 сентября 2022, 10:42

Updated 18 сентября 2022, 10:42

Ввести жесточайшие штрафы для пофигистов предложил ростовский профессор

16 августа 2020, 11:05
Сюжет
Эксклюзив
Для людей, которые принципиально не соблюдают введенные из-за коронавируса ограничения, необходимо ввести жесточайшие штрафы, считает завкафедрой инфекционных болезней РостГМУ, профессор Юрий Амбалов.

По словам профессора, есть две категории людей. Первая составляет меньше 10%, это люди, которые боятся заразиться и носят маски в людных местах. Вторая группа — пофигисты.

«Почему они не носят маски? Им жалко заплатить пять рублей? Нет, они принципиально никого не слушают. Тех, которые верят опытным специалистам (заведующей реанимации, главным врачам и так далее), можно как-то убедить. Но есть пофигисты, которых убедить невозможно. Для них должны быть жесточайшие штрафы», — рассказал Амбалов в интервью RostovGazeta.

Коронавирусная инфекция передается исключительно воздушно-капельным путем и самая надежная защита здесь — маска. «Но в магазинах и автобусах их носит меньшая часть населения. А если маска есть, то она на подбородке. Что она там закрывает? То ли прыщик, то ли человек просто не побрился», — сетует профессор.

Подробнее о том, почему стоит соблюдать масочный режим, читайте в полном интервью.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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