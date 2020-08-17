Адская жара: в Ростовской области температура вновь достигнет 35 градусов

По прогнозам синоптиков, в понедельник воздух может прогреться до 29 градусов. Во вторник станет еще жарче, температура поднимется до 31 градуса.
В среду ожидается облачная погода с максимальной температурой 35 градусов. В следующие два дня могут появиться тучи, однако дождя не будет. Температура достигнет 32 градусов.
На выходных температура не должна превысить 29 градусов, ночью она опустится до 15 градусов.
В Ростове на этой неделе сохранится аналогичная погода, ожидается жара с температурой 33 градуса.