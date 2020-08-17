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Адская жара: в Ростовской области температура вновь достигнет 35 градусов

17 августа 2020, 08:39
Фото: pixabay
В Ростовской области на этой неделе температура воздуха будет только расти и достигнет 35 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в понедельник воздух может прогреться до 29 градусов. Во вторник станет еще жарче, температура поднимется до 31 градуса.

В среду ожидается облачная погода с максимальной температурой 35 градусов. В следующие два дня могут появиться тучи, однако дождя не будет. Температура достигнет 32 градусов.

На выходных температура не должна превысить 29 градусов, ночью она опустится до 15 градусов.

В Ростове на этой неделе сохранится аналогичная погода, ожидается жара с температурой 33 градуса.

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