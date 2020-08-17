rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Две трети жителей РФ хотело бы проехаться на беспилотнике

17 августа 2020, 09:52
Фото: commons.wikimedia.org
Большинство жителей России готово ездить на беспилотных такси. На такую поездку согласно 77% россиян в возрасте от 18 до 65 лет. В прошлом году таковых было 60%.

Такие данные приводит телеканал 360 со ссылкой на сайт РБК. Издание узнало об этом от специалистов НТИ Автонет, которые проводили данное исследование. В опросе, который проходил в онлайн-режиме, приняли участие 10,5 тысячи человек, проживающих в российских городах-миллионниках.

Как выяснили его эксперты, желанию жителей страны пользоваться данной услугой сопутствует растущий уровень знаний о беспилотной технологии.

Чаще всего утвердительно отвечали жители Казани — 83%. В городе-спутнике столицы Татарстана Иннополисе уже два года тестируется беспилотное такси. Вызывается машина путем посредством специального приложения. Хотя место за рулем действительно пустое, в салоне все же находится страхующий водитель.

Чуть меньше желающих ездить на такси-беспилотнике — 79% среди жителей российской столицы, хотя там больше всего в стране беспилотных автомобилей, которые испытываются в тестовом режиме.

Как показал опрос, беспилотное такси чаще всего пользуется доверием у россиян в возрасте от 25 до 34 лет. Среди них готовы перемещаться с данным образом 83,3%. Также не бояться пользоваться услугами такси без водителям 73% жителей страны от 45 лет и старше. Как показал аналогичный опрос, проходивший в прошлом году, тогда в России к беспилотным такси положительно относились 60% жителей.

Сейчас идут тестовые испытания беспилотников по постановлению правительства России. В планах использовать такие машины на дорогах общего пользования в 13 субъектах РФ.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58