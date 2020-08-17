Две трети жителей РФ хотело бы проехаться на беспилотнике

Такие данные приводит телеканал 360 со ссылкой на сайт РБК. Издание узнало об этом от специалистов НТИ Автонет, которые проводили данное исследование. В опросе, который проходил в онлайн-режиме, приняли участие 10,5 тысячи человек, проживающих в российских городах-миллионниках.
Как выяснили его эксперты, желанию жителей страны пользоваться данной услугой сопутствует растущий уровень знаний о беспилотной технологии.
Чаще всего утвердительно отвечали жители Казани — 83%. В городе-спутнике столицы Татарстана Иннополисе уже два года тестируется беспилотное такси. Вызывается машина путем посредством специального приложения. Хотя место за рулем действительно пустое, в салоне все же находится страхующий водитель.
Чуть меньше желающих ездить на такси-беспилотнике — 79% среди жителей российской столицы, хотя там больше всего в стране беспилотных автомобилей, которые испытываются в тестовом режиме.
Как показал опрос, беспилотное такси чаще всего пользуется доверием у россиян в возрасте от 25 до 34 лет. Среди них готовы перемещаться с данным образом 83,3%. Также не бояться пользоваться услугами такси без водителям 73% жителей страны от 45 лет и старше. Как показал аналогичный опрос, проходивший в прошлом году, тогда в России к беспилотным такси положительно относились 60% жителей.
Сейчас идут тестовые испытания беспилотников по постановлению правительства России. В планах использовать такие машины на дорогах общего пользования в 13 субъектах РФ.