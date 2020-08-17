Две трети жителей РФ хотело бы проехаться на беспилотнике

Как показал опрос, беспилотное такси чаще всего пользуется доверием у россиян в возрасте от 25 до 34 лет. Среди них готовы перемещаться с данным образом 83,3%. Также не бояться пользоваться услугами такси без водителям 73% жителей страны от 45 лет и старше. Как показал аналогичный опрос, проходивший в прошлом году, тогда в России к беспилотным такси положительно относились 60% жителей.