rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Дьявольскую» сумму украл мошенник у жительницы Ростова

17 августа 2020, 09:47
Фото: pixabay
Жительница Ростова-на-Дону поверила уговорам мошенников и лишилась крупной суммы денег, сообщили в региональном УМВД.

Ростовчанке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с ее счета происходят списания денег. Женщина испугалась за свои средства и сделала все, что сказал мошенник. После этого с ее счета списали 666 тысяч рублей.

«Ростовчанка знала, что сотрудники банка не звонят клиентам с предложением обезопасить счет. Однако она растерялась и поверила телефонному мошеннику», — сказано в сообщении.

По факту кражи завели уголовное дело. Сейчас идет розыск подозреваемого.

Материалы по теме
Мошеннику пришлось 16 раз позвонить ростовчанке, чтобы ее обманутьЖитель Ростова лишился 5 млн руб, пытаясь защитить банковский счет от мошенниковМошенники-экспортеры похитили из бюджета Ростовской области 107 млн рублей
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58