«Дьявольскую» сумму украл мошенник у жительницы Ростова

Ростовчанке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с ее счета происходят списания денег. Женщина испугалась за свои средства и сделала все, что сказал мошенник. После этого с ее счета списали 666 тысяч рублей.
«Ростовчанка знала, что сотрудники банка не звонят клиентам с предложением обезопасить счет. Однако она растерялась и поверила телефонному мошеннику», — сказано в сообщении.
По факту кражи завели уголовное дело. Сейчас идет розыск подозреваемого.