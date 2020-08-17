«Дьявольскую» сумму украл мошенник у жительницы Ростова

Ростовчанке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с ее счета происходят списания денег. Женщина испугалась за свои средства и сделала все, что сказал мошенник. После этого с ее счета списали 666 тысяч рублей.