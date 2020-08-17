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Еще 50 троллейбусов выйдут на маршруты в Ростове

17 августа 2020, 17:32
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону на маршруты выпустят дополнительные 50 троллейбусов, сообщили в региональном правительстве.

«Планируется, что вновь поступивший подвижной состав выйдет на линии уже в сентябре», — сказано в сообщении.

В настоящее время в Ростове работают 52 троллейбуса, новые вагоны позволят восстановить не действующий двадцать лет маршрут № 14 «Центральный рынок — Каменка». Часть новых троллейбусов может работать автономно.

Как отметил губернатор региона Василий Голубев, Ростову нужен экологический транспорт и постепенное увеличение количества маршрутов.

Напомним, власти Москвы безвозмездно передали Ростову-на-Дону еще 28 троллейбусов, которые ранее курсировали по маршрутам столицы, кроме того, ожидается еще одна партия машин. Троллейбусы планировалось привезти в Ростов еще в марте, но после сроки сдвинули. Всего Москва намерена отдать южной столице 60 машин.

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