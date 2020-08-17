Еще 50 троллейбусов выйдут на маршруты в Ростове

Напомним, власти Москвы безвозмездно передали Ростову-на-Дону еще 28 троллейбусов, которые ранее курсировали по маршрутам столицы, кроме того, ожидается еще одна партия машин. Троллейбусы планировалось привезти в Ростов еще в марте, но после сроки сдвинули. Всего Москва намерена отдать южной столице 60 машин.