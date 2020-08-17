Фейком назвали в Ростовской области слухи об утечке коронавируса из госпиталя

Как заявили в МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района, попасть в ковид-госпиталь можно только через «зеленую зону», в которой медперсонал проходит полное обследование. В «красную зону» врачи проходят только если все параметры здоровья в норме. Кроме того, количество сотрудников, работающих в «красной зоне», ограничено.