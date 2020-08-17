Фейком назвали в Ростовской области слухи об утечке коронавируса из госпиталя

Posted 17 августа 2020, 13:39
Published 17 августа 2020, 13:39
Modified 1 октября, 14:45
Updated 1 октября, 14:45
Жители района активно обсуждали тему «заразности» врачей, которые выходят из «красной зоны после двухнедельной смены.
Как заявили в МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района, попасть в ковид-госпиталь можно только через «зеленую зону», в которой медперсонал проходит полное обследование. В «красную зону» врачи проходят только если все параметры здоровья в норме. Кроме того, количество сотрудников, работающих в «красной зоне», ограничено.
При выходе медперсонал также проходит через обязательные процедуры. «Всех, заканчивающих смену, проверяют специальные сотрудники шлюза «красной зоны», прямо в защитной одежде их обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором на спиртовой основе. После этого медперсонал проходит на дезинфицирующие коврики — к месту снятия защитной одежды», — сказано в сообщении.
После этого врачи принимают душ и только потом выходят в чистую зону.
Отмечается, что все, работающие в красной зоне, проживают в общежитии и не контактируют с семьей. По завершению двухнедельной смены они сдают тест на коронавирус и еще две недели не выходят на работу.