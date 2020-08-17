Имена лучших медиа-менеджеров России назовут 27 августа

Posted 17 августа 2020, 16:12
Published 17 августа 2020, 16:12
Modified 18 сентября 2022, 10:42
Updated 18 сентября 2022, 10:42
В разные годы ее лауреатами становились Федор Бондарчук, Алексей Гореславский, Александр Гафин, Владимир Сунгоркин, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Алешковский, Николай Картозия, Сергей Минаев, Маргарита Симоньян, Наталья Синдеева и многие другие, сообщает издание newizv.ru.
Организатор и реализатор премии — Издательский Дом «МедиаБизнес» и журнал о медиабизнесе «Новости СМИ» при поддержке главных спецорганизаций: АКМР, АКАР, АКОС и других. Это отраслевая награда для топ-менеджеров СМИ и PR-индустрии.
Со слов лауреата премии «Медиа-менеджер-2019», генерального директора холдинга 1MI Федора Щербакова, уже в ближайшем будущем можно будет заметить концептуально новое медиапространство. Ценным является то, что «Медиа-менеджер» пытается смотреть вперед, а среди номинантов и лауреатов чаще встречаются новаторы сегодняшнего и завтрашнего дня.
Голосование за номинантов происходит в несколько этапов – общее открытое общественное голосование на сайте премии и профголосование членов экспертного совета. Ежегодно выпускается каталог номинантов, включающий интервью с лауреатами премии во всех категориях.
Отмечается, что в этом году за "Бронзовую чайку" будут бороться свыше сотни номинантов по категориям: «Печатные медиа», «Электронные медиа», «Медиахолдинги», «Реклама и маркетинговые коммуникации» и ряду других. Трансляция юбилейной, двадцатой церемонии награждения «Медиа-менеджер России - 2020» состоится на сайте .