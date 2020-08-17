Имена лучших медиа-менеджеров России назовут 27 августа

Со слов лауреата премии «Медиа-менеджер-2019», генерального директора холдинга 1MI Федора Щербакова, уже в ближайшем будущем можно будет заметить концептуально новое медиапространство. Ценным является то, что «Медиа-менеджер» пытается смотреть вперед, а среди номинантов и лауреатов чаще встречаются новаторы сегодняшнего и завтрашнего дня.