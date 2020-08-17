rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 августа 2020, 16:12

Published 17 августа 2020, 16:12

Modified 18 сентября 2022, 10:42

Updated 18 сентября 2022, 10:42

Имена лучших медиа-менеджеров России назовут 27 августа

Имена лучших медиа-менеджеров России назовут 27 августа

17 августа 2020, 16:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Национальная премия «Медиа-менеджер России» будет вручаться уже в двадцатый раз. Первое награждение произошло летом 2001 года. За двадцать лет лауреатами премии стали сотни членов профессионального медиасообщества. "Бронзовая чайка" премии «Медиа-менеджер России» — «медийный Оскар».

В разные годы ее лауреатами становились Федор Бондарчук, Алексей Гореславский, Александр Гафин, Владимир Сунгоркин, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Алешковский, Николай Картозия, Сергей Минаев, Маргарита Симоньян, Наталья Синдеева и многие другие, сообщает издание newizv.ru.

Организатор и реализатор премии — Издательский Дом «МедиаБизнес» и журнал о медиабизнесе «Новости СМИ» при поддержке главных спецорганизаций: АКМР, АКАР, АКОС и других. Это отраслевая награда для топ-менеджеров СМИ и PR-индустрии.

Со слов лауреата премии «Медиа-менеджер-2019», генерального директора холдинга 1MI Федора Щербакова, уже в ближайшем будущем можно будет заметить концептуально новое медиапространство. Ценным является то, что «Медиа-менеджер» пытается смотреть вперед, а среди номинантов и лауреатов чаще встречаются новаторы сегодняшнего и завтрашнего дня.

Голосование за номинантов происходит в несколько этапов – общее открытое общественное голосование на сайте премии и профголосование членов экспертного совета. Ежегодно выпускается каталог номинантов, включающий интервью с лауреатами премии во всех категориях.

Отмечается, что в этом году за "Бронзовую чайку" будут бороться свыше сотни номинантов по категориям: «Печатные медиа», «Электронные медиа», «Медиахолдинги», «Реклама и маркетинговые коммуникации» и ряду других. Трансляция юбилейной, двадцатой церемонии награждения «Медиа-менеджер России - 2020» состоится на сайте .

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика