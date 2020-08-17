К новому водоводу начали переподключать жителей Гуково

«В Гукове в рамках первого этапа завершено строительство магистрального водовода от насосной станции пятого подъема до улиц Кольцевой и Мира», — сказано в сообщении.
Протяженность объекта почти десять километров, стоимость водопровода около 500 миллионов рублей. Строительство начали в конце 2018 года, в настоящее время провели пуско-наладочные работы и приступили к переподключению абонентов.
Всего до конца 2021 года в Ростовской области планируют улучшить водоснабжение нескольких районов и городов. В рамках проекта проведут реконструкцию водозаборных сооружений в хуторе Дугино и построят насосную станцию в хуторе Недвиговка.