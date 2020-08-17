Нашатырный спирт и хозяйственное мыло: как вернуть вещам белый цвет

Хозяйственное мыло
Оно пригодится для вещей из натуральной ткани. Необходимо натереть их мылом и оставить на несколько часов.
Лучше всего вывесить натертую мылом вещь под лучи летнего солнца. Тогда могут уйти старые пятна.
Белизна
Белизну необходимо размешать с водой и положить в нее вещи. Через некоторое время они должны обрести белый цвет.
Марганцовка
Для этого способа необходимо нарезать стружкой хозяйственное мыло, после чего добавить в раствор марганцовки. Полученную смесь необходимо смешать с порошком и положить в нее вещи.
Через два часа одежду надо сполоснуть.
Лимонная кислота
Необходимо взять по столовой ложке натертого хозяйственного мыла, лимонной кислоты и крахмала. Далее добавляют немного соли и наносят на пятно с изнанки.
Несколько часов будет достаточно, чтобы средство подействовало.
Кипячение
Одежду можно прокипятить, после чего нужно постирать ее в машинке. Режим должен быть «кипячение».
Нашатырный спирт
Вернуть цвет одежде помогут около 30 граммов спирта на 10 килограммов воды. Нужно замочить ее на час и довести до кипения три раза.
После этого одежду следует прополоскать и просушить.