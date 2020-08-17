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Нашатырный спирт и хозяйственное мыло: как вернуть вещам белый цвет

17 августа 2020, 11:21
Фото: https://pixabay.com
Есть несколько простых способов в быту, которые помогут сделать вещи снова белоснежными.

Хозяйственное мыло

Оно пригодится для вещей из натуральной ткани. Необходимо натереть их мылом и оставить на несколько часов.

Лучше всего вывесить натертую мылом вещь под лучи летнего солнца. Тогда могут уйти старые пятна.

Белизна

Белизну необходимо размешать с водой и положить в нее вещи. Через некоторое время они должны обрести белый цвет.

Марганцовка

Для этого способа необходимо нарезать стружкой хозяйственное мыло, после чего добавить в раствор марганцовки. Полученную смесь необходимо смешать с порошком и положить в нее вещи.

Через два часа одежду надо сполоснуть.

Лимонная кислота

Необходимо взять по столовой ложке натертого хозяйственного мыла, лимонной кислоты и крахмала. Далее добавляют немного соли и наносят на пятно с изнанки.

Несколько часов будет достаточно, чтобы средство подействовало.

Кипячение

Одежду можно прокипятить, после чего нужно постирать ее в машинке. Режим должен быть «кипячение».

Нашатырный спирт

Вернуть цвет одежде помогут около 30 граммов спирта на 10 килограммов воды. Нужно замочить ее на час и довести до кипения три раза.

После этого одежду следует прополоскать и просушить.

#Желтые новости
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