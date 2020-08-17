Партию рентгенпленки на 4 млн рублей задержали в Ростовской области

«Автомобиль марки DAF с полуприцепом под управлением гражданина Украины 1973 года рождения прибыл на таможенный пост МАПП Новошахтинск Ростовской таможни со стороны России», — сказано в сообщении.
При досмотре автомобиля в полуприцепе в ящике для инструментов нашли картонные коробки, внутри которых находились листы рентгеновской пленки. Общее количество товара превысило тысячу единиц стоимостью более четырех миллионов рублей.
Водитель пояснил, что товар он забрал из транспортной компании в Новошахтинске по просьбе товарища, о необходимости подачи декларации не знал.