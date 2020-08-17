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Posted 17 августа 2020, 07:31

Published 17 августа 2020, 07:31

Modified 18 сентября 2022, 10:42

Updated 18 сентября 2022, 10:42

Подписчики заявили, что ростовчанка Костенко стала нахлебницей

17 августа 2020, 07:31
Подписчики модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону стали интересоваться, когда она устроится на работу, сообщается на странице девушки в Instagram.

Костенко написала, что время летит очень быстро. Далее она рассказала, что помогала выбирать жилье близкому человеку и теперь постоянно всплывает соответствующая реклама.

«За это время произошло много новых интересных моментов. Все это время я разрывалась на части от решений, которые нужно было поспешно принять», — написала модель.

Пользователей в комментариях начал интересовать вопрос ее трудоустройства.

«Работать собираешься? Сели мужу на шею и ноги свесили», — прозвучало в комментариях. Некоторые начали обсуждать нюансы ипотеки в России.

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