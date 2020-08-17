Подписчики заявили, что ростовчанка Костенко стала нахлебницей

Posted 17 августа 2020, 07:31
Published 17 августа 2020, 07:31
Modified 18 сентября 2022, 10:42
Updated 18 сентября 2022, 10:42
Костенко написала, что время летит очень быстро. Далее она рассказала, что помогала выбирать жилье близкому человеку и теперь постоянно всплывает соответствующая реклама.
«За это время произошло много новых интересных моментов. Все это время я разрывалась на части от решений, которые нужно было поспешно принять», — написала модель.
Пользователей в комментариях начал интересовать вопрос ее трудоустройства.
«Работать собираешься? Сели мужу на шею и ноги свесили», — прозвучало в комментариях. Некоторые начали обсуждать нюансы ипотеки в России.