rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Температура воздуха в Японии превысила 41 градус

17 августа 2020, 14:47
Фото: pxhere.com
В Японии наступила сильная жара. Так, в городе Хамамацу в префектуре Сидзуока столбики термометров показали +41,1 градуса.

Отмечается, что рекордно высокие температуры в +41 градуса фиксировались в Японии в летние месяцы два года назад. В настоящее время аномально жаркая погода наблюдается в ряде регионов страны.

По информации Японского метеорологического агентства, в понедельник, 17 августа, температура воздуха в Синсиро (префектура Айти) составляла +38 градусов, а в префектурах Кочи, Миядзаки и Вакаяма - более +37 градусов, сообщает портал телеканала "360".

При этом в столице государства, Токио температура воздуха составила +35 градусов. Жара будет держаться еще в течение нескольких дней. Местные власти порекомендовали людям проявлять осторожность, во избежание получения теплового удара.

В прошлом году свыше 70 тысяч японских жителей оказались в больницах с симптомами теплового удара, 126 человек скончались. В текущем году жертвами жары уже стали десять человек.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58