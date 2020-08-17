Температура воздуха в Японии превысила 41 градус

Отмечается, что рекордно высокие температуры в +41 градуса фиксировались в Японии в летние месяцы два года назад. В настоящее время аномально жаркая погода наблюдается в ряде регионов страны.
По информации Японского метеорологического агентства, в понедельник, 17 августа, температура воздуха в Синсиро (префектура Айти) составляла +38 градусов, а в префектурах Кочи, Миядзаки и Вакаяма - более +37 градусов, сообщает портал телеканала "360".
При этом в столице государства, Токио температура воздуха составила +35 градусов. Жара будет держаться еще в течение нескольких дней. Местные власти порекомендовали людям проявлять осторожность, во избежание получения теплового удара.
В прошлом году свыше 70 тысяч японских жителей оказались в больницах с симптомами теплового удара, 126 человек скончались. В текущем году жертвами жары уже стали десять человек.