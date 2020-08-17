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У подножия мемориала «Тачанка» в Ростове высадят цветочные композиции

17 августа 2020, 07:50
Фото: rostov-gorod.ru
Ремонт мемориала «Тачанка», установленного на въезде в Ростов-на-Дону, планируют завершить к концу августа, говорится в сообщении городской администрации.

«Тачанку» огородили строительными лесами несколько недель назад. В рамках проводимых ремонтных работ памятник очистят от загрязнений, запаяют швы между медными листами облицовки скульптурной композиции. Планируется отремонтировать ступени и привести в порядок систему водоотведения, расположенную у подножия скульптурной композиции.

Кроме того, исполняющий обязанности главы администрации Ростова Юрий Овчинников поручил районной администрации высадить у подножия мемориала цветы, чтобы весной проезжающие мимо «Тачанки» могли любоваться красивыми композициями.

«Это значимое место должно быть красивым. Чтобы с дороги было видно, что здесь можно остановиться, отдохнуть», — пояснил и. о. сити-менеджера. Он также добавил, что у места, где указано название города у «Тачанки», планируется изменить концепцию входной группы. «Чтобы все было в едином стиле и смотрелось с памятником», — подчеркнул Юрий Овчинников.

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