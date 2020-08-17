У подножия мемориала «Тачанка» в Ростове высадят цветочные композиции

«Это значимое место должно быть красивым. Чтобы с дороги было видно, что здесь можно остановиться, отдохнуть», — пояснил и. о. сити-менеджера. Он также добавил, что у места, где указано название города у «Тачанки», планируется изменить концепцию входной группы. «Чтобы все было в едином стиле и смотрелось с памятником», — подчеркнул Юрий Овчинников.