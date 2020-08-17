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Власти отрицают возникновение крупного очага коронавируса в Ростове

17 августа 2020, 10:57
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону, несмотря на большой прирост заболевших, нет вспышки и очагов коронавируса, сообщили в региональном пресс-центре по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу.

Напомним, что на 17 августа в Ростове был выявлен 91 новый случай заражения коронавируса. Это самый высокий показатель за последний месяц лета.

«Это все единичные случаи», — сказано в сообщении пресс-центра.

Ранее сообщалось, что при ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе коечный фонд будет расширяться. В Ростове для ковидных больных введут 670 коек в областной клинической больнице № 1. При этом, по словам главы регионального Минздрава Татьяны Быковской, Ростовская областная клиническая больница в настоящее время полностью заполнена пациентами. И введение ковидных коек не может пройти бесследно для жителей региона. «В этом случае мы ухудшим качество оказания медпомощи по остальным профилям. Этого бы не хотелось допустить», — пояснила министр.

Напомним, что на 17 августа в Ростовской области было зарегистрировано более 15,1 тысячи больных коронавирусом, из которых 82% уже выздоровели. Врачи не смогли спасти 288 человек. Лечение в стационарах получают 1040 пациентов. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 49,6%.

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