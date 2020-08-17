Власти отрицают возникновение крупного очага коронавируса в Ростове

Напомним, что на 17 августа в Ростове был выявлен 91 новый случай заражения коронавируса. Это самый высокий показатель за последний месяц лета.
«Это все единичные случаи», — сказано в сообщении пресс-центра.
Ранее сообщалось, что при ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе коечный фонд будет расширяться. В Ростове для ковидных больных введут 670 коек в областной клинической больнице № 1. При этом, по словам главы регионального Минздрава Татьяны Быковской, Ростовская областная клиническая больница в настоящее время полностью заполнена пациентами. И введение ковидных коек не может пройти бесследно для жителей региона. «В этом случае мы ухудшим качество оказания медпомощи по остальным профилям. Этого бы не хотелось допустить», — пояснила министр.
Напомним, что на 17 августа в Ростовской области было зарегистрировано более 15,1 тысячи больных коронавирусом, из которых 82% уже выздоровели. Врачи не смогли спасти 288 человек. Лечение в стационарах получают 1040 пациентов. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 49,6%.